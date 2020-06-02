"Мы обсуждаем это и с лизинговыми компаниями, и с производителями. Мы пытаемся сдвинуть поставки на более поздние сроки. И, конечно, мы пытаемся сдвинуть их до лета следующего года", — сказал Чиханчин в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.

В конце прошлого года "Аэрофлот" сообщал, что в 2020 году в парк группы поступит 31 новый самолет. В частности, планировалось получить 11 широкофюзеляжных Airbus A350 (один уже получен, всего заказано 22 машины).

На конец апреля парк группы насчитывал 360 самолетов, авиакомпании "Аэрофлот" — 246 единиц.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот — российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".