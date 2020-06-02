"Начинается курортный сезон. С 3 июня в городе ожидают заезда первых 15 гостей", — сказал собеседник агентства.

В мэрии пояснили, что первые гости курортного города приедут в санаторий "Шахтер", а с 15 июня принимать отдыхающих будут готовы еще 13 здравниц.

"Все отдыхающие перед выездом получили результаты тестов на COVID-19, все отрицательные. По приезду тестирование будет проведено вновь, уже в Ессентуках", — добавили в пресс-службе.

Согласно распоряжению губернатора Ставрополья, с 1 июня могут начать работу санаторно-курортные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, при условии, что здравницы выполнят все необходимые требования, а также уведомят о планируемом открытии краевые правительство, Минтуризм и Роспотребнадзор.

О своей готовности открыться с 1 июня ранее заявили два санатория в Ессентуках, три — в Железноводске. Также готовы принять отдыхающих четыре профсоюзных здравницы в каждом из городов Кавказских Минеральных Вод и три бальнеолечебницы — Октябрьские ванны в Кисловодске, Верхняя радоновая лечебница в Пятигорске и Железноводская бальнеогрязелечебница. В них отдыхающие и жители Кавминвод смогут получить консультации медиков и пройти курсы оздоровительных процедур.

Возобновить работу в течение июня планируют 30 санаторно-курортных комплексов Кавминвод.

В регионе Кавказские Минеральные Воды насчитывается 124 санаторно-курортных организации.