Так, "Победа" планирует с 13 июня начать выполнять рейсы по маршруту Киров — Сочи. Рейсы из Кирова в Симферополь с 10 июня планирует открыть авиакомпания "Ираэро", с 1 июля — Nordwind.

В пресс-службе добавили, что со вторника авиакомпания "Победа" также возобновляет полеты из Москвы в Киров, пока рейсы запланированы 3 раза в неделю, с 20 июня — в ежедневном режиме (как до введения режима самоизоляции).

В настоящее время регулярные рейсы Москва-Киров выполняет авиакомпания "РусЛайн", которая также работает на маршруте Киров — Нарьян-Мар.