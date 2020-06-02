По заявлению властей Сочи, к открытию 1 июня были готовы 80 санаториев и комплексов с медицинской лицензией, однако лишь 34 из них заявили о начале приема туристов. С 8 по 20 июня откроются еще 13 объектов, с 1 июля – 18. Как сообщалось, многие санатории не открылись с 1 июня из-за больших финансовых затрат, связанных с выполнением требований Роспотребнадзора. Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.

"Рекомендации Роспотребнадзора по работе санаториев с медицинской лицензией могут существенно видоизменяться как в сторону смягчения, так и ужесточения. В Краснодарском крае на основе документа появились приказы и постановления, закрепляющие пожелания к работе санаториев уже в качестве обязательных требований. Из-за сложностей в их исполнении накануне открытия большинство санаториев Сочи переносят дату начала работы и возвращают туристам деньги тем, кто не готов поехать в другое время", — рассказала она.

По словам Тюриной, требования по открытию санаториев в России более жесткие, чем в аналогичных объектах за рубежом.

"Неудивительно, что в такой обстановке многие санатории, у которых в июне ожидалась небольшая загрузка, предпочли не открываться. Например, в "Дагомысе" сообщили, что открытие комплекса перенесено с 1 июня на 1 июля. Тем туристам, которые не готовы переносить сроки поездки, вернут деньги", — пояснила она.

Как отмечается на сайте оздоровительного комплекса, санаторий не будет принимать туристов "в связи со сложившейся эпидемиологической и экономической обстановкой в стране, а также невозможностью полноценно предоставлять весь спектр услуг".

Тюрина рассказала, что многие санатории пересмотрели свое решение об открытии с 1 июня, поскольку еще не вся работа отлажена. Некоторые объекты сообщают, что есть проблемы с трансфером туристов из аэропорта, поскольку парковка платная, а забирать всех в разное время очень затратно.

"Местные рекомендации превратили здравницы фактически в обсерваторы. Туристы не могут оформить медсправки об отсутствии коронавируса в установленные сроки (не ранее чем за двое суток до прибытия в санаторий), к тому же стоимость тестирования составляет от 1,3 до 3 тыс. рублей на человека, это тоже очень дорого, ведь отдыхать едут в основном семьями. Большинство отказываются от поездок, ссылаясь на трудности с получением справок", — пояснила Тюрина.

Кроме того, по ее словам, люди не хотят сидеть взаперти, без пляжа и анимации, без ресторанов и прогулок по городу. Все эти неудобства также негативно влияют на бронирования, которых и без того не очень много, загрузка санаториев варьируется от 10 до 50%.

"Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, санатории должны тестировать сотрудников на коронавирус каждую неделю. Причем, процедуру нельзя оформить ни через ОМС, ни через бюджет региона. Санатории должны это делать за свой счет, а это сотни тысяч рублей еженедельно. При этом персонал гостиниц проходит тестирование только при допуске на работу, один раз. Это ставит объекты размещения в неравные условия", — подчеркнула Тюрина.

Как отметила эксперт, в таких условиях санаториям просто невыгодно открываться. "Преференции получат курортные отели, а также частный сектор, к которому вообще нет никаких требований. Туристам будет гораздо выгоднее добраться до частного размещения на собственном автотранспорте, минуя проверки справок в аэропорту или на вокзале", — заключила она.

1 июня были опубликованы рекомендации Роспотребнадзора к работе отелей в условиях пандемии коронавируса. Требования к ним значительно мягче, так как отельерам не нужно просить у постояльцев справки о тестировании на коронавирус и тестировать сотрудников каждую неделю.