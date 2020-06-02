"Это может дойти до половины всего рынка", — сказала Шадская на пресс-конференции информационного агентства "Интерфакс Северо-Запад" во вторник.

По ее словам, не следует ожидать, что люди перейдут только на самостоятельный туризм — потребность в организованном туризме сохранится. "Здесь трудно говорить, мы не понимаем, когда же мы начнем организовывать эти поездки", — добавила Шадская.

Она подчеркнула, что пока сложно говорить и об объемах убытков в отрасли: "Сезон начинается только сейчас, все основные потери мы увидим после окончания высокого сезона".

"Пока такого большого ухода с рынка нет, но все зависит от того, сколько мы будем находиться в этой ситуации", — добавила она.

Директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запада Ирина Семенова также отметила, что около половины турагентств не смогут работать после снятия ограничений. При этом она выразила надежду, что работа туротрасли возобновится осенью.

"Порядка 50% туристических агентств действительно встанут на консервацию. Надеюсь, что осенью мы точно сможем работать", — подчеркнула Семенова.