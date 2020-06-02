"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране правительство Туниса приняло решение об открытии морских, сухопутных и воздушных границ с 27 июня 2020 года", — сказали в турофисе.

Уже 4 июня в стране заработают отели, кафе и рестораны с соблюдением санитарного протокола Ready & Safe. Максимальная вместимость отелей, ресторанов и транспортных средств для перевозки туристов составит 50%.

"Перед входом в отель у туристов полностью продезинфицируют багаж, а также измерят температуру – если она 38 градусов и выше, в отель не допустят. В лифте могут одновременно находиться до двух человек. В ресторанах минимальное расстояние между столами должно быть 2,5 метра, самообслуживание рекомендовано заменить на "а-ля карт", — сообщили в турофисе.

За весь период пандемии в Тунисе зарегистрировано 1084 зараженных коронавирусом, 964 выздоровевших и 48 смертей.