Согласно документу, граждане, которые используют режим налога на профессиональный доход, могут претендовать на меры в том числе и бюджетной поддержки, которые предусмотрены для МСП. Речь идет также о кредитно-гарантийной поддержке, участии в льготных лизинговых программах, доступе к сервисам портала бизнес-навигатора МСП, где можно рассчитать бизнес-план, пройти бесплатное обучение и получить консультации юристов.

Помощь будет предоставляться как через региональные бюджеты, так и через "Корпорацию МСП" и ее дочерние общества.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.