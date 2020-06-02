Как сообщили в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, инвестиционный проект "Парк "Три вулкана" предполагает создание нового туристического кластера на Камчатке в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый, с выходом в Вилючинскую бухту.

Капитальные вложения в проект запланированы в размере 15 млрд рублей до 2028 года. Эти средства будут направлены на строительство туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов со смотровой площадкой вблизи вулкана Вилючинский. В районе сопки Горячей планируется строительство курорта на 1000 гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двух канатных дорог, которые в экскурсионном режиме будут доступны всем посетителям парка «Три Вулкана» круглый год. Проект предусматривает создание почти 900 рабочих мест.

ООО "Парк "Три Вулкана" создано группой "Интеррос" Владимира Потанина и структурами председателя совета директоров курорта "Роза Хутор" Сергея Бачина для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке.

Вице-премьер правительства и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил на церемонии подписания, что на Дальнем Востоке в преференциальных режимах работают 2379 инвестиционных проектов. Но, по его словам, парк "Три вулкана" — особый проект.

"Прежде всего, Камчатка – это жемчужина с точки зрения инвестиционной привлекательности в сфере туризма. Все знают, что Камчатка – очень красивый регион. Второго такого в мире просто нет. В то же самое время посмотреть его можно только «диким образом»: не хватает гостиниц, маршрутов, сервиса. На сегодняшний день реализация этого проекта имеет особое значение, потому что перемещение по земному шару просто ограничено. И сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы создать условия для отдыха наших людей в России. Камчатка в этом отношении — уникальная возможность", — сказал он, пожелав успеха инвесторам.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, в свою очередь, заявил на церемонии подписания, что проект изменит судьбу всего региона, так как создает огромную точку роста и закладывает основу для развития туристических сервисов.

"Получение статуса резидента ТОР "Камчатка" будет способствовать ускоренной реализации проекта. Создание курорта международного уровня может стать для полуострова абсолютным прорывом с туристической точки зрения. Камчатка по своему природному многообразию уникальна, и наша главная задача – раскрыть весь ее потенциал, сделать регион доступным и интересным как для россиян, так и для туристов из других государств. Мы рассчитываем, что ежегодно парк будут посещать более 400 тысяч человек", — отметил на церемонии подписания соглашения председатель совета директоров "Парк "Три вулкана" Сергей Бачин.

Тетенькин сообщил, что в качестве государственной поддержки новому резиденту будет предоставлен широкий выбор налоговых льгот: на прибыль, на имущество, на землю, на социальные отчисления, а также административная помощь.

ТОР "Камчатка" создана постановлением правительства в августе 2015 года на территориях Камчатского края. Это самая востребованная из всех дальневосточных территорий опережающего развития, на сегодняшний день она насчитывает 100 резидентов. Более 150 инвесторов воспользовались режимом свободного порта, который распространен на Петропавловск-Камчатский. Общая сумма заявленных проектов резидентами ТОР и СПВ составляет порядка 150 млрд рублей, их реализация позволит создать около 12 тысяч рабочих мест.