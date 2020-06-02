"Представители турбизнеса Чехии предупреждают, что пандемия COVID-19 оказала катастрофическое влияние на туризм, сферу общественного питания и других услуг, однако они намерены перезапустить отрасль, во что бы то ни стало. Доля туризма в ВВП страны составляет 3%. Как считают в управлении по туризму Чехии, финансовые потери из-за пандемии составят до 5 млрд евро. Также около 80 тыс. сотрудников туриндустрии рискуют остаться без работы", — пишет издание.

26 мая Чехия открыла пограничные пункты на границах с Австрией и Германией, а также с Венгрией и Словакией. Несмотря на возобновление поездок по туристическим коридорам или с целью командировок, правительство страны пока не готово полностью открывать международный туризм.

Как отмечает портал, чем дольше Чехия будет держать закрытыми границы, тем сильнее пострадает экономика: в первом квартале 2020 года иностранный турпоток упал на 26%, а в апреле-июне, когда в стране традиционно начинается высокий сезон, падение будет еще больше.

"Правительство страны намерено оказать финансовую поддержку туризму, однако пока этот вопрос обсуждается. В плане господдержки наиболее пострадавших отраслей экономики, предусматривающем выделение 37 млрд евро, отрасль не числится", — пишет Вalkaninsight.

Министерство регионального развития предложило в этом году делать ставку на внутренний туризм. Власти Чехии готовы предоставить гражданам страны скидки на размещение и транспорт для путешествий по стране.

"Объекты размещения получат небольшую помощь от поддержки внутреннего туризма, однако она покроет лишь 30-35% доходов от тех трат, которые совершали иностранные гости. Кроме того, на них приходилось 90% загрузки отелей и гостиниц", — цитирует портал президента конфедерации торговли и туризма Чехии Томас Пруза.

Почти полное отсутствие иностранных туристов негативно скажется и на Праге, которую ежегодно посещают около 8 млн путешественников. Предполагается, что финансовые потери туризма столицы Чехии в этом году составят около 3,7 млрд евро. На поддержку туризма и культуры в Праге будет выделено около 9,3 млн евро.

Между тем, власти города прогнозируют, что даже если к сентябрю Чехия откроет границы со всеми странами, доходы музеев, галерей, достопримечательностей и объектов культурного наследия сократятся примерно на 440 млн евро, а работу потеряют около 14 тыс. человек.

В свою очередь, мэр Праги Зденек Хриб считает, что вынужденная пауза и отсутствие туристов позволят восстановиться после овертуризма, который стал проблемой для чешской столицы в последние годы.

По его словам, если в городе перестать поощрять размещение в квартирах, забронированных на сервисе Airbnb, сдерживать цены в ресторанах и барах, то можно привлечь больше гостей из разных уголков Чехии. "Внутренний туризм поддержит подлинный бизнес. Остальным же придется прекратить работу. Город не будет поддерживать бизнес, который ориентируется только на иностранных туристов", — подчеркнул Хриб.

Также мэр сообщил, что пытается убедить власти в необходимости регулировать деятельность Airbnb и других платформ, предлагающих размещение в столице. Как отметил глава города, необходимо предоставить жителям право самостоятельно решать, можно ли в их доме сдавать квартиры через подобные сервисы.

Тем не менее, Хриб не рассчитывает на серьезное улучшение ситуации с овертуризмом в ближайшем будущем.