"На вокзале тестирование организовано так же, как на пунктах контроля на автомобильных трассах. Согласно указу врио губернатора, правовые основания на посещение города имеют граждане, работающие в городе по договорам, командировочные и с 1 июня граждане, которые владеют недвижимостью в Севастополе или едут к родственникам", — приводятся в сообщении слова и.о. директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.

Уточняется, что пассажиры заполняют анкету и предъявляют документы, подтверждающие право на въезд. Волонтеры при необходимости помогают подать заявку на получение QR-пропуска.

"После тестирования люди направляются по месту жительства, подписав согласие на самоизоляцию, и в течение двух дней ожидают результаты теста. Если тест отрицательный, человек может свободно передвигаться по городу, если результат теста будет положительный — последует мгновенная госпитализация", — пояснил Краснокутский.

На жителей Крыма обязательное тестирование на распространяется. Отмечается, что из 102 пассажиров прибывшего во вторник из Санкт-Петербурга поезда около половины — жители полуострова.

Как сообщалось, с 1 июня тестирование для приезжих началось на трех из семи автомобильных пунктов пропуска в Севастополь.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 1 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден у 168 человек, три пациента умерли.