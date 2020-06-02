"Развитие пассажирских железнодорожных перевозок, расширение географии авиамаршрутов, обновление событийного календаря привели к рекордному туристическому потоку, который составил 430 тысяч человек, что на 40 тысяч человек больше 2018 года. Кроме того, мы перешагнули через отметку в 1 млрд рублей налоговых отчислений в сфере туристической деятельности. Для сравнения, в 2014 году, когда началась реализация первого этапа туристического кластера, эта цифра составляла 150 млн рублей", — сказал Ведерников.

По словам главы региона, планируется увеличить пассажиропоток аэропорта "Княгиня Ольга" до 150 тыс. человек в год.

"В 2019 году пассажиропоток аэропорта "Княгиня Ольга" вырос в пять раз и составил более 33 тысяч пассажиров. Увеличение произошло не только благодаря росту популярности маршрута "Псков — Москва", но также и новому рейсу "Псков — Сочи", на долю которого пришлась треть пассажиропотока. К настоящему времени мы добились принципиальной поддержки направлений "Псков — Анапа" и "Псков — Калининград", которые вошли в перечень субсидируемых маршрутов Росавиации", — отметил губернатор.

"Наша главная задача — увеличение пассажиропотока до 150 тыс. человек в год. И сделать нужно это как можно скорее. Специалисты считают, что мы можем выйти на эти цифры в течение ближайших двух лет. После преодоления порога рентабельности областные средства на работу аэропорта больше не потребуются", — заключил Ведерников.