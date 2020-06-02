"В соответствии с постановлением, владельцы таких отелей смогут продлить на 6 месяцев сроки уплаты налога на прибыль за 2019 год, в том числе при применении упрощенной системы налогообложения, на 3 месяца – налогов на доходы физических лиц за 2019 год, а также получить другие отсрочки. Налоги, начисленные за этот период, предприниматели смогут выплачивать ежемесячными платежами в течение года", — сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что по прежним нормам право на отсрочку имели только организации и индивидуальные предприниматели, чей общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) указан в перечне пострадавших отраслей экономики. В частности, в список были включены только такие сферы, как "Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма" (код ОКВЭД 79), "Гостиничный бизнес" (код ОКВЭД 55) и "Деятельность санаторно-курортных организаций" (код ОКВЭД 86.90.4).

При этом перечень отраслей не охватывал многие компании, работающие в сфере туризма, поскольку у большей части из них основной вид деятельности не соответствует указанным кодам ОКВЭД.

В связи с этим налоговые отсрочки распространены на предприятия туристической индустрии, связанные с деятельностью горнолыжных трасс и пляжей, а также гостиницы с определенным доходом и номерным фондом. Соответствующие критерии закреплены в постановлении. Кроме того, такая деятельность должна быть профильной для организации, а сам бизнес должен быть включен в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

Как ожидается, данная мера позволит воспользоваться отсрочкой дополнительно более 1,5 тыс. российских гостиниц.