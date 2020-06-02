"Все будет происходить поэтапно: сначала откроются российские регионы, затем СНГ, а потом, в августе-сентябре, и зарубежные полеты. Они тоже будут открываться поэтапно, не все сразу", — заявил он в интервью РБК.

По словам Скуратова, нужно скорее восстанавливать авиасообщение хотя бы внутри России.

"Экономику и покупательную способность населения нужно поднимать – для этого нужно дать возможность передвигаться по стране. Я поддерживаю предложение "Аэрофлота" по открытию регионов, это надо форсировать", — отметил он.

Скуратов также сообщил, что авиакомпания ожидает по итогам 2020 года потерю выручки порядка 30 млрд рублей и существенного сокращения пассажиропотока, но к середине лета 2021 года рассчитывает восстановиться до уровня 2019 года.

"Ждем серьезное падение. По пассажирам, думаю, 55%. В летний сезон, надеюсь, наверстаем: открылись санатории в Минводах, Анапе, резко увеличили частотность туда. В деньгах, я думаю, потери выручки до конца года будут около 30 млрд рублей", — сказал он.

По словам Скуратова, авиакомпания потеряла 94% объема перевозок в апреле. В первые месяцы эпидемии, включая май, доходы снизились на 85%.

Гендиректор "Уральских авиалиний" сообщил, что первые 20 дней мая все рейсы по России были нулевые по прибыли. "Многие просто отрицательные, какие-то дают минимальную прибыль, но в целом ноль. К сожалению, пассажирские перевозки не увеличиваются. Мы ожидаем, что с открытием регионов все возобновится. Однако самое главное – это открыть Москву и Санкт-Петербург", — считает Скуратов.

В настоящее время в среднем заполняемость регулярных рейсов "Уральских авиалиний" составляет 36%, с открытием регионов авиакомпания рассчитывает увеличить ее до 65-70%. "Но и рейсы будут открыты не в том объеме, в каком были в прошлом году. Мы выберем лучшие, где, как мы считаем, гарантирована загрузка", — подчеркнул Скуратов.

Вместе с тем, в этом и следующем году авиакомпания не планирует обновлять и расширять парк, более того, часть воздушных судов может быть возвращена лизингодателю. "10 самолетов в 2021 году можем вернуть лизингодателям по завершению контракта, примем решение в течение нескольких дней. Но отдавать очень жалко", — добавил он.

По словам Скуратова, стратегия авиакомпании по увеличению парка до 70 самолетов к 2025 году изменится, теперь флот планируется расширить до 60 лайнеров.

Гендиректор "Уральских авиалиний" добавил, что, по его мнению, после окончания кризиса с авиаотраслью все будет хорошо. "В июле 2021 года мы восстановимся до уровня 2019 года", — прогнозирует он.

Ранее эксперты выразили мнение, что полеты за границу могут не начаться до осени. Международные авиарейсы были приостановлены Россией 27 марта из-за пандемии коронавируса, срок снятия запрета на данный момент не озвучен.