Целью мер поддержки отрасли в соответствии с планом станет "ускоренное развитие внутреннего и въездного туризма для повышения привлекательности и качества отдыха в России".

План включает поддержку организаций гостинично-туристской сферы посредством возмещения 50% платежей по процентам и отсрочки выплаты основного долга по ранее выданным кредитам.

Предполагается также "расширение государственной поддержки внутренних и въездных туроператоров для целей обеспечения прироста въездных и внутренних турпотоков, в том числе путем формирования новых привлекательных маршрутов и поддержки детского туризма, а также снижения стоимости авиационных и железнодорожных перевозок в целях повышения конкурентоспособности внутреннего туристского продукта".

Запланированы и меры по "популяризации внутреннего и въездного туризма, в том числе путем создания специализированного центра маркетинговых и цифровых компетенций", а также смягчение въездного визового режима.

Безопасность туризма в России должна быть повышена за счет внедрения декларативной системы "Travelsafe". Как пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), речь может идти о специальной сертификации отелей в период, когда существуют риски распространения инфекции. Подобные системы оценки объектов размещения сейчас внедряются в некоторых странах, чтобы убедить гостей, что в отелях можно безопасно отдыхать.

В план также включено совершенствование системы обеспечения прав потребителей туристских услуг и повышение прозрачности деятельности предприятий рынка.

Системное развитие туристской и иной инфраструктуры (льготное кредитование, субсидирование ввода новых гостиниц и обеспечивающей инфраструктуры, планы развития перспективных туристских территорий, формирование туристско-привлекательных центров городов, грантовая поддержка).

Ответственным за реализацию всех мер назначен Ростуризм. Все они должны быть реализованы до конца 2021 года.

Суммарно на все меры запланировано потратить из бюджета более 60 млрд рублей, в том числе часть – за счет выпадающих доходов. Большая часть этих средств пойдет на поддержку гостинично-туристских предприятий и развитие туристской инфраструктуры.

Туризм признан правительством одной из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Владимир Путин поручил включить в общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости, доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике меры по восстановлению и стимулированию развития внутреннего и въездного туризма.