Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании, перенос денежных средств с выездных направлений на российские возможен и осуществляется при условии, что в новой заявке будет как минимум один турист из старой. Кроме того, это должен быть пакетный тур с чартерной перевозкой – сейчас туроператор предлагает чартеры в Сочи и Анапу. Ассортимент чартерных направлений "Интуриста" вскоре будет расширен.

Возможность переноса заграничных туров в Россию действует у ряда крупных туроператоров — TUI Россия, ANEX Tour, Coral Travel. Как ранее заметили эксперты, поездки по России в любом случае станут доступны раньше заграничных. Кроме того, полеты за рубеж могут не начатья до осени, поэтому туроператоры готовятся летом отправлять туристов на российские курорты.