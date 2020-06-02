"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 863 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3715 (41,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост в России с 18 мая держится примерно на одном уровне: от 8,3 тыс. до 9,2 — 9,4 тыс. Накануне в России было 9 тыс., до этого в воскресенье — 9,2 тыс., в субботу — 8,9 тыс. Темп прироста во вторник составил +2,14% — этот показатель стабильно снижается по мере роста общего числа заболевших.

Умерли в России за сутки 182 человека. Если не считать 29 мая, когда показатель смертности был рекордным за все время (232), данные во вторник чуть выше средних значений за последнюю неделю (181 — 138). Смертность в России, как отмечали в Роспотребнадзоре, ожидаемо выросла после пиковых значений прироста новых случаев, которые пришлись на 3-13 мая (с самой высокой точкой 11 мая — 11 656).

Нарастающим итогом в стране зарегистрирован 423 741 случай коронавирусной инфекции, 5 037 умерших и 186 985 выписанных (11 108 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 719. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по общему числу заболевших. На первом месте, по данным Университета Джонса Хопкинса, США (1,81 млн, +21,2 тыс.), на втором — Бразилия (526 тыс., +11,6 тыс.).

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 2 286 новых случаев COVID-19 за сутки, 71 смерть и 6 030 выздоровевших.

Еще 732 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Московской области, 376 — в Санкт-Петербурге, 354 — в Нижегородской области, 292 — в Свердловской области, 253 — в Ростовской области, 210 — в Иркутской области, 150 — в Красноярском крае, 149 — в Ханты-Мансийском АО, 132 — в Дагестане, 119 — в Волгоградской области, 113 — в Челябинской области, 110 — в Смоленской области, по 106 в Тульской, Новосибирской областях, 105 — в Ульяновской области. В остальных регионах России прирост новых случаев не превышает 100.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в вторник продолжил расти и составил 1,02 (накануне равнялся единице). В России этот показатель вырос до 1,06 (в понедельник — 1,04). Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) — это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.