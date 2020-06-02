С этой даты заповедник готов запустить экскурсии по пешим маршрутам.

Пешие экскурсии по экологическим тропам "Тысячи сияющих солнц", "Линии леса", "Заповедные тропинки" рассчитаны на 2,5-3 часа. Во время экскурсий специалисты расскажут любителям природы о жизни леса, видах птиц, удивительном мире краснокнижных цветов, уникальных дубравах и многом другом.

Кроме того, специалисты разработали водный маршрут для любителей байдарочного спорта.

Водный байдарочный маршрут рассчитан на 3-4 дня с остановками на ночь на специальных оборудованных площадках. Этот маршрут туристы проходят самостоятельно, без сопровождающих специалистов. Участникам водной прогулки предоставляется карта и электронный путеводитель. Также заповедник предоставляет лодки на прокат туристам, не имеющим своих байдарок. Во время прогулки по реке Ворона любители природы посетят красивейшие места заповедника.

На территории заповедника обитает 253 вида млекопитающих и птиц, 48 из которых относятся к разряду редких и исчезающих. Кроме того, здесь произрастает около 900 видов растений, в том числе 42 вида редких и исчезающих.