"Золотое кольцо" не ждет туристов

Так, отдыхающих, решивших отправиться по одному из самых востребованных туристических маршрутов — "Золотое кольцо России", который проходит через Владимирскую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области, ждут закрытые рестораны, кафе, парки, музеи, особо охраняемые территории и другие достопримечательности. Заведения общественного питания работают только на вынос или доставку. Власти Костромской области просят паломников воздержаться от посещения церквей, храмов и монастырей.

Гостиницы принимают только людей, прибывающих в регионы по работе при предъявлении документов, подтверждающих служебный характер поездки. Как сообщили "Интерфаксу" представители крупной гостиничной сети Ярославля, открытие отелей для туристов планируется после 15 июня.

Каждый въезжающий на территорию Владимирской и Ивановской областей обязан соблюсти двухнедельный карантин. Во Владимирской области к тому же еще действует режим цифровых пропусков.

Ярославская область не ограничивала въезд для жителей других регионов — иногородним не нужно проходить обязательный карантин по прибытию в область. Однако на въезде со стороны Москвы сотрудники ДПС могут поинтересоваться целью визита.

На въезде в Костромскую область с 1 июня начали спрашивать справки об отсутствии контактов с больными коронавирусом и результаты теста на COVID-19. Если эти документы отсутствуют, то гостям региона придется уйти на двухнедельную самоизоляцию. Исключение составляют прибывшие в область по служебной необходимости или специальным автотранспортом (скорая, пожарная помощь и др.) и следующих транзитом. На въезде в регион развернули три пункта контроля: со стороны Нерехты, Волгореченска и Ярославля. Подобный въездной режим будет действовать до 14 июня включительно.

Везде действует масочный режим.

Закрытые гостиницы и рестораны

В Калужской области не работают гостиницы и постоялые дворы, общепит и культурные места: музеи, выставки, театры и другое. В том числе закрыты для приема посетителей и открытые площадки. Массовые мероприятия в регионе запрещены, режим ограничений и масочный режим продлены до 15 июня. При этом въезд в Калужскую область не ограничен и двухнедельной изоляции для приезжих не предусмотрено.

Похожая ситуация в Воронежской области, где режим самоизоляции также действует до 15 июня. Соответственно до этого срока прием туристов в регионе и размещение их в гостиницах запрещено.

"В настоящее время все туристические достопримечательности закрыты для посещения, в том числе и для индивидуального", — сказала "Интерфаксу" директор Воронежского туристско-информационного центра Екатерина Шрамко.

В Тамбовской области ограничительные меры продлены по 7 июня. На этот период для всех сохраняется режим обязательной самоизоляции. Гости региона должны сообщать о своем прибытии в органы местного самоуправления, а прибывшие из Московского региона и Санкт-Петербурга дополнительно обязаны самоизолироваться на две недели.

В регионе не работают точки общепита и гостиницы. По-прежнему не допускается посещение парков, скверов и набережных, но можно посещать леса, водоемы и рекреационные зоны вблизи.

"В Белгородской области туроператоры готовы к приему иногородних туристов, но приостановлена деятельность объектов туристического показа. Ведь у нас, в основном, это музеи, а они закрыты из-за ограничительных мер", — сообщили "Интерфаксу" в отделе развития предпринимательства и туризма регионального департамента экономразвития.

В области ограничено проведение массовых деловых, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, а также приостановлена деятельность предприятий общепита за исключением дистанционной торговли.

Собеседник агентства уточнил, что гостиницы работают, запрета на их деятельность нет, как и на въезд в регион. Особый порядок въезда с 29 мая установлен лишь для москвичей. Чтобы избежать двухнедельного карантина, им необходимо предъявить справку об отрицательном результате на COVID-19, полученную не ранее чем за два дня до прибытия в область, либо справку о том, что уже переболели, или документ, подтверждающий прохождение изоляции в обсерваторе другого региона РФ непосредственно перед прибытием в Белгородскую область.

В Рязанской области открылись три санатория

Рязанская область с 1 июня возобновила деятельность туристических агентств и прочих организации, предоставляющие услуги в сфере туризма. Однако все еще приостановлена деятельность организаций в области искусства и развлечений, работа музеев и зоопарков. Рестораны и кафе продолжают работать только на вынос.

Для приехавших в Рязанскую область граждан из других стран или регионов России действует режим обязательной двухнедельной самоизоляции. Всем предписано соблюдать масочный режим и режим социальной дистанции.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель туроператора по внутреннему туризму "Добродей", заявок от граждан на туры по региону много, но выполнить их возможности нет.

Передвигаться по региону сейчас возможно, но с точки зрения экскурсионного туризма не имеет смысла: не работает ни один музей, не работают парки и заповедники. К себе туристов из других регионов мы принять можем, но двухнедельную изоляцию никто не отменял и они просто не смогут никуда выйти. Также и с рязанцами, которые хотят выехать в другие области: вернувшись в Рязанскую область, они опять же должны будут проходить двухнедельную самоизоляцию", — сказал собеседник агентства.

Единственные, кто готовы приступить к работе, это рязанские санатории, имеющие лицензии на медицинскую деятельность, таких в регионе три. Как сообщили "Интерфаксу" в одном из старейших в регионе санаториев "Солотча", Роспотребнадзор поставил условием начала их работы выполнение достаточно жестких требований.

"Надеемся, что мы успеем все выполнить и начнем заезд уже 8 июня", — сказал представитель санатория.

На охоту — в Смоленск, на прогулку — в Курск и Тулу

В Смоленской области большинство ограничений в связи с коронавирусом будет действовать до 15 июня. При этом действующие на территории региона меры не предусматривают ограничений для въезда, кроме города Десногорск, где пока установлен карантин. В регионе действует масочный режим. Прибывшие в область из других российских регионов с неблагоприятной обстановкой по COVID-19 обязаны обеспечить самоизоляцию на 14 дней.

Проведение всех досуговых мероприятий с очным присутствием граждан до 15 июня запрещены. Запрещено посещение храмов и святынь. Заведения общепита в регионе также закрыты, но разрешена доставка заказов и обслуживание на вынос.

Между тем с 15 июня туристы смогут посещать особо охраняемые природные территории. Согласно информации на сайте национального парка "Смоленское приозерье", оформлять разрешение на посещение нацпарка можно будет по интернету. Туристам нужно заполнить анкету об отсутствии заболевания коронавирусом. Посещать природную территорию рекомендуется в маске, перчатках, пользоваться антисептическими средствами, соблюдать дистанцию и надевать перчатки и маски при посещении магазинов.

На территории региона разрешена охота, рыбалка, эксплуатация водного транспорта и водная навигация.

В Курской области с 1 июня в рамках первого этапа снятия ограничений отменены маршрутные листы и карантин для приезжих. Въезд в регион свободный. Вместе с тем масочный режим по-прежнему действует во всех общественных местах, рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.

Разместиться в гостиницах Курской области можно без ограничений.

Предприятия общественного питания и кинотеатры, а также фитнес-центры в регионе пока не работают, но с 15 июня планируется открытие летних кафе и веранд.

Кроме того, для туристов с 15 июня будет открыт город-музей под открытым небом — Рыльск, исторический город-заповедник, частично сохранивший первозданный облик. Как сообщили "Интерфаксу" в музее, посетителям будет рекомендовано находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Власти Тульской области с 1 июня отменили цифровые пропуска, которые требовались при пересечении границы региона, и последующую самоизоляцию. Как считают в региональном комитете по туризму, это позволит увеличить поток иногородних, в том числе с ознакомительной поездкой на один день. Также с начала лета открылись общественные пространства в Туле и районах области, в том числе Казанская набережная возле Тульского кремля.

Кроме того, с 1 июня заработали летние кафе с открытой верандой, но по-прежнему не принимают посетителей стационарные рестораны, бары и кафе.

По-прежнему остаются закрытыми музеи и гостиницы региона.

Действие ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, в Тульской области продлено до 15 июня. Ношение масок обязательно, но на улице можно находиться без них.