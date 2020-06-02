"С 1 июня организации санаторно-курортной отрасли получили возможность возобновить работу с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора. По информации краевого министерства туризма и оздоровительных курортов, 30 санаторно-курортных комплексов Кавминвод уже заявили о готовности возобновить работу в течение ближайшего времени", — говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что решение о возобновлении работы ведомственных и детских санаториев "будет принято позднее после дополнительных согласований".

Согласно распоряжению губернатора Ставрополья, с 1 июня могут начать работу санаторно-курортные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, при условии, что здравницы выполнят все необходимые требования, а также уведомят о планируемом открытии краевые правительство, Минтуризм и Роспотребнадзор.

О своей готовности открыться ранее заявили два санатория в Ессентуках, три — в Железноводске. Также готовы принять отдыхающих четыре профсоюзных здравницы в каждом из городов Кавказских Минеральных Вод и три бальнеолечебницы — Октябрьские ванны в Кисловодске, Верхняя радоновая лечебница в Пятигорске и Железноводская бальнеогрязелечебница, которые будут работать как поликлиники. В них отдыхающие и жители Кавминвод смогут получить консультации медиков и пройти курсы оздоровительных процедур.

В регионе Кавказские Минеральные Воды насчитывается 124 санаторно-курортных организации.