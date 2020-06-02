"По версии следствия, злоумышленница в период с июня по сентябрь 2019 года, являясь менеджером турфирмы, заключала договоры на оказание услуг заранее зная, что не исполнит обязательства. Были реализованы туристические путевки 49 гражданам. Несмотря на то, что все они оплатили свой отдых, средства на счет туроператора не поступили", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб для каждого потерпевшего составил от 30 до 200 тыс. рублей, а всего — более 3,7 млн рублей.

Теперь она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула.