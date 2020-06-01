В Анапе открылись 10 санаториев, которые имеют медицинские лицензии и выполнили все требования Роспотребнадзора для безопасного приема гостей. Ожидается, что в течение месяца свои двери распахнут еще 54 здравницы.

По информации пресс-службы, все прибывшие прошли через санитарный контроль еще в аэропорту. Каждому измерили температуру, обработали руки антисептиками, проверили документы. Далее отдыхающих организованно доставили к месту отдыха.

"Автобусы также проходят полную дезинфекцию, рассадка осуществляется с соблюдением социальной дистанции. Все гости обязаны использовать средства индивидуальной защиты", — отмечается в сообщении.

С 1 июня принимать отдыхающих готовы 25 домов отдыха и пансионатов Геленджика, имеющих лицензии на медицинскую деятельность.

По информации пресс-службы администрации города-курорта, требования к открывшимся учреждениям были очень жесткие, выполнить предписания Роспотребнадзора смогли не все.

"Здравницы провели огромную затратную подготовительную работу и фактически сделали первый шаг к открытию полноценного курортного сезона", — отмечается в сообщении.

В Краснодарском крае с 1 июня возобновили работу порядка 200 санаторно-курортных организаций в 15 муниципальных образованиях, сообщило региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.

Обязательным условием для гостей является справка об отсутствии COVID-19. В обязанности здравниц включена организованная доставка прибывающих туристов с вокзалов и аэропортов.

Отдых пока возможен только на территории санаториев. Пляжи и набережные, в том числе самих здравниц, будут оставаться закрытыми.

Карантин по COVID-19 на Кубани действует до 6 июня.