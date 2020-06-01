«В рамках плана по снятию ограничений со 2 июня в стране при условии соблюдения ограничений начнут открываться рестораны и бары внутри "зеленой зоны", включающей всю Францию, кроме столичного региона Иль-де-Франс, Гвианы и Майотты. В Парижском регионе, который находится в "оранжевой зоне", получат разрешение на открытие только террасы», — рассказали в агентстве.

Пляжи, крупные музеи и исторические памятники также открываются 2 июня.

Как сообщили в Atout France, 15 июня Франция собирается открыть свои границы внутри Шенгенской зоны. Генеральный директор агентства Каролин Лебуше надеется на скорое возвращение туристов из стран СНГ.

«Мы с нетерпением ждем 15 июня и подтверждения открытия внутренних границ с Евросоюзом. Профессионалы французского туризма вместе с правительством разработали перечень санитарных мер, чтобы обеспечить безопасность как работников туристической сферы, так и самих путешественников. Мы надеемся, что в скором времени и туристы из России, Украины и стран СНГ смогут снова насладиться французским искусством жить: выпить утреннюю чашечку кофе с круассаном на террасе, попробовать французские блюда и вина, прогуляться по горным деревушкам, заняться спортом в одном из наших парков, провести день на пляже», — цитирует Лебуш пресс-служба.

Третий этап выхода из ограничений намечен на 22 июня, с этого дня начнут открываться театры и кинозалы по всей стране.

Коронавирусом в стране заболели 158 тыс. человек, умерли почти 29 тыс.

Франция – самое популярное в мире направление международного туризма. В 2019 году ее посетили около 90 млн иностранных туристов. В том числе, по статистике Atout France – около миллиона россиян.