Согласно приложению к проекту, стоимость обычных билетов посетителей без льгот будет составлять 800 рублей. На сайте Алмазного фонда стоимость билетов составляет 500 рублей. Стоимость билетов для льготной категории (студентов, школьников и пенсионеров) останется прежней — 100 рублей.

Бесплатным посещение Алмазного фонда останется для героев РФ, героев труда, инвалидов, сотрудников музеев, ветеранов боевых действий и полных кавалеров ордена Славы. К этой категории предлагается добавить членов многодетных семей и военнослужащих.

Стоимость посещения группы до 20 человек (независимо от категории посетителей по предварительным заявкам), согласно проекту приказа, будет составлять 30 тысяч рублей (сейчас — 10 тысяч).

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 февраля 2021 года.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что "предлагаемым проектом приказа предусматривается корректировка размера платы с учетом уровня цен на билеты в других музеях Москвы и Санкт-Петербурга, условно сопоставимых с выставкой "Алмазный фонд". Размер платы, предлагаемый проектом приказа, не превышает уровень цен на билеты в других музеях, условно сопоставимых с выставкой "Алмазный фонд", и одновременно обеспечит поступление дополнительных доходов федерального бюджета".

Алмазный фонд Российской Федерации — открытая в 1967 году выставка в Оружейной палате Московского Кремля, структурное подразделение Гохрана России (при Минфине РФ). В коллекцию фонда входят шедевры ювелирного искусства XVIII-XX веков, а также самородки и драгоценные камни исторического и художественного значения.