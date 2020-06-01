По его словам, количество свободных коек будет увеличено до 400.

"Наличие свободного коечного фонда позволяет постепенно снимать ограничительные меры. Мы будем обращаться к главному санитарному врачу России и просить разрешить нам смягчить ограничения. Кроме дополнительного госпиталя, мы делаем много тестов. Я рассчитываю, что динамика снизится, и мы будем открывать рынки, магазины, ателье, косметические салоны", — подчеркнул Артамонов, слова которого приводит пресс-служба обладминистрации.

Как сообщил главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, за трое суток коронавирусная инфекция зарегистрирована у 218 жителей региона. К аппаратам ИВЛ подключены 15 больных. Доля тяжелых пациентов — составляет 17% от общего числа заболевших. Рост заболеваемости наблюдается на некоторых предприятиях, среди населения появляются новые семейные очаги заболевания.

Всего в Липецкой области сегодня в больницах находятся 1446 больных корона вирусом, 742 человека выздоровели.