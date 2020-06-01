По его словам, гостей татарстанских отелей ждёт множество приятных сюрпризов. В том числе, возможность бесплатного проживания и питания детей до 12 лет, двухчасовая пешеходная экскурсия по Казани и главное нововведение сезона- каждая третья ночь в гостинице в подарок. "Вместе с активной частью отелей мы разработали программу "2+1". Суть ее в том, что при бронировании отеля на две ночи, третью ночь гость получает бесплатно. Предложение действует с сегодняшнего дня до конца года",- рассказал Иванов.

Свои предложения разработали и рестораторы республики. Туристов ждут 25% скидки в большинстве кафе и ресторанов Татарстана. Услуга уже доступна, но пока воспользоваться ей можно лишь в формате "на вынос".

Внутренний туризм пополнится новой программой "1000 и 1 удовольствие за выходные". "Стоимость такой поездки на одного человека составляет 2,2 тыс. рублей. В поездку включена ночь в отеле, две экскурсии, два обеда и один завтрак", — отметил он.

Туры рассчитаны на жителей Татарстана, но но гостям из бдругих регионов в льготных поездках также не откажут. В программу пока включены четыре маршрута, в дальнейшем список будет дополняться.Татарстанцам предлагаются поездки в Великий Болгар, Камское Устье, Елабугу и Чистополь. "Наши жители должны посмотреть на свою республику как на территорию для путешествий",- пояснил Сергей Иванов.

В свою очередь, пресс-служба госкомитета Татарстана по туризму сообщает, что для для граждан республики будут доступны и льготные поездки по российским достопримечательностям. "Авиакомпания "ЮВТ Аэро" предлагает множесто межрегиональных рейсов в Омск, Горный Алтайск, Ярославль, Екатеринбург, Новокузнецк Самару, Пермь, Волгоград, Барнаул, Нижний Новгород и т.д",- говорится в сообщении.

Татарстан является одним из лидеров туризма в России, в 2019 году регион посетило 3,6 млн человек, общий совокупный доход составил 28,8 млрд рублей.