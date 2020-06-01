Ранее Корнеев занимал пост замглавы Ростуризма, на новом месте он сменил Евгения Панкевича.

«В соответствии с распоряжением 1 июня 2020 года Евгений Панкевич освобожден от должности государственной гражданской службы председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. На должность государственной гражданской службы председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга со 2 июня назначен Сергей Корнеев», — говорится в сообщении.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, Санкт-Петербург получил сильного управленца с огромным опытом и знанием всех нюансов туристической отрасли. «Уверена, наше сотрудничество станет ещё эффективнее, в ближайшее время мы начнем формировать большую межрегиональную экспертную команду Ростуризма, в этой работе Сергею Корнееву, который остаётся также моим советником на общественных началах, отведена важная роль», — добавила она.

Корнеев работал заместителем руководителя Ростуризма с ноября 2014 года по 22 мая 2020 года. До этого он был директором департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ, работал советником министра культуры. Много лет возглавлял Северо-Западное региональное отделение Российского союза туриндустрии (РСТ).