"С 1 июня на территории Краснодарского края начали работу санаторно-курортные организации, имеющие медицинскую лицензию. (...) Деятельность возобновили 20 здравниц курорта, которые уже приняли 591-го туриста", — говорится в сообщении.

Всего в список оздоровительных комплексов, соответствующих нормативам, вошли 79 сочинских санаториев. Они будут открываться поэтапно.

"Сейчас на всех транспортных узлах города — в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри для прибывающих в здравницы оборудованы отдельные стойки прибытия. Там сотрудники администрации проверяют у отдыхающих наличие путёвки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии COVID-19. Всё это необходимо для того, чтобы обезопасить как самих туристов, так и жителей нашего города. Надеемся, что непростая эпидемиологическая обстановка скоро стабилизируются, и все сочинские здравницы начнут работать в полном объёме", — цитирует пресс-служба мэра Сочи Алексея Копайгородского.

По его словам, одно из главных требований Роспортребнадзора к санаториям в этом году — организация трансфера отдыхающих от железнодорожных вокзалов и из аэропорта. Это мера необходима для недопущения распространения коронавирусной инфекции. На транспортных узлах Сочи выделены специальные коридоры и места для парковки автобусов. Всех гостей встречают и организованно доставляют в здравницу, где они и должны находиться во время отдыха. При заселении гости проходят медицинский осмотр в специальном пункте пропуска.