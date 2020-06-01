Первый рейс на самолете Airbus A320neo вылетел из "Кольцово" в понедельник днем. Перелетом воспользовались 74 пассажира. Согласно данным сайта "Уральских авиалиний", вместимость A320neo — 176 пассажиров. Таким образом, первый рейс оказался загружен на 42%.

В сообщении говорится, что в течение июня полеты в Анапу из Екатеринбурга будут выполняться до шести раз в неделю, в том числе четыре раза в неделю — "Уральскими авиалиниями", с 14 июня еще два раза в неделю будет летать авиакомпания "Победа".

В 2019 году на маршруте Екатеринбург — Анапа было обслужено более 81 тыс. пассажиров.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства A320. Основной акционер компании — ее гендиректор Скуратов.

"Кольцово" входит в холдинг "Аэропорты регионов", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.