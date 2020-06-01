"Следующим нашим этапом будет открытие музеев для индивидуального посещения и, наверное, в домах культуры индивидуальных занятий в кружках и небольших группах до 10 человек. Сейчас мы прорабатываем стандарты", — сказала Харламова в эфире телеканала "360".

По словам главы ведомства, открыть музеи и дома культуры могут уже в июне. Как сообщалось, с 1 июня в регионе открываются для посещения парки при музеях, начинают работать библиотеки на выдачу книг по абонементу, также в ряде муниципалитетов запустят автокинотеатры.