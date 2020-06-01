Снятие подобных ограничительных мер ранее анонсировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который назвал их возвращением к "новой нормальной" жизни.

С понедельника работу возобновили многие крупные аэропорты, в частности, в Стамбуле, Анкаре и Анталии. Пока воздушные гавани открыты только для внутренних перелетов, действуют ограничения на число пассажиров на борту. Ожидается, что многие другие аэропорты в стране откроются позже на этой неделе — 3 июня.

Вновь принимать посетителей стали рестораны и кафе. На входе сотрудники заведений предоставляют санитайзеры, а также измеряют температуру посетителям. В ресторанах временно запретили использовать бумажное меню, чтобы снизить риски заражения.

В Стамбуле открылся в понедельник один из крупнейших рынков в мире — Большой базар, свои двери для посетителей открыли государственные музеи, спортзалы, детские сады. Однако везде действуют повышенные санитарные меры предосторожности, в том числе обязательное соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, возобновили работу отели и пляжи. Бары и ночные клубы пока остаются закрытыми.

В середине марта в Турции ввели массовые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

За время пандемии в Турции зарегистрировали около 160 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 4,5 тыс. человек скончалось.