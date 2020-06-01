"Пройден острый этап подъема, безусловно. Темп прироста снижается значительно. С момента, когда были введены ограничительные мероприятия, темп прироста снизился в 13 раз, в целом по стране составляет порядка 2%", — сказала Попова в ходе совещания с Владимиром Путиным.

По ее словам, в три раза снизился коэффициент распространения, показатель того, сколько человек может заразить один человек до его изоляции. Последние недели этот коэффициент не превышает единицы. Ранее показатель был больше трех.

"Все изменяющиеся показатели в субъектах и все этапы снятия ограничений позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшение ситуации в регионах. Это значит, что мы идем правильным путем, требования при их соблюдении позволяют двигаться дальше", — подчеркнула Попова.