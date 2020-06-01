"Исторические рассказы" — видеопроект, в котором историки и археологи доступным языком, опираясь на достижения современной науки, рассказывают о Мамаевом побоище и средневековой истории Руси и Орды. Видео транслируется на страницах и каналах музея-заповедника в социальны сетях", — сказала Котикова.

Проект начал работу в 2019 году накануне годовщины Куликовской битвы. В 2020-м к 640-летию сражения он вышел за пределы музейного пространства и одной темы. С первых недель марта в эфире тульских телекомпаний и в интернете звучат ответы на самые частые вопросы о Куликовской битве.

"Вопросы задавали любители отечественной истории в социальных сетях музея-заповедника и посетители экспозиций. Первые выпуски исторических рассказов, посвященных Куликовской битве, побили рекорды по просмотрам видеоконтента музея. В период самоизоляции проект стал еще более актуальным и получил отклик у аудитории, оторванной от музейных экспозиций и Поля битвы", — подчеркнула Котикова.

"Впереди — сюжеты к 500-летию строительства Тульского кремля и создания Засечной черты", — отметила представитель музея.

Впервые главный музейный форум был проведен в режиме онлайн. Он собрал рекордное количество участников виртуальной экспозиции. 395 интерактивных проекта были представлены на сайте фестиваля. В рамках конкурсной программы жюри рассмотрели порядка 120 заявок в четырех номинациях.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает территории Кимовского и Куркинского районов области.

По указу Президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Основные мероприятия пройдут 24-27 сентября.

Большая засечная черта входила в общую систему обороны Российского государства и состояла из укрепленных городов-крепостей (в 1630 году их насчитывалось свыше сорока). Ее общая протяженность составила более чем 4 тыс. км, объединив территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей.