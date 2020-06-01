"На сегодня известно о четырех случаях заболевания COVID-19. Это работники строительного управления №2, которое строит газопровод в Яковлевском районе. Проводится расследование Роспотребнадзором", — сказала Крылова на брифинге в понедельник.

Она добавила, что тяжелых пациентов среди них нет, контактных лиц определяет Роспотребнадзор.

В гостинице "Интерфаксу" пояснили, что с 1 июня проживающие в гостинице рабочие СУ-2 не выехали на работу и находятся в своих номерах на самоизоляции.

"Всего было 58 рабочих, из них двух госпитализировали, еще двое положительных остаются в гостинице на карантине наряду с другими постояльцами. Питанием их обеспечивает организация", — сказал работник отеля.

По информации официального сайта гостиницы "Патриот", в ней пять этажей и 81 номер, как одноместные, так и рассчитанные на размещение до 10 человек.

По оперативным данным на 1 июня, общее количество зараженных в Белгородской области составило 2 тыс. 392 человек. Прирост инфицированных за сутки — 82. Госпитализированы 465 человек, 16 из них подключены к ИВЛ. 20 человек скончались, 859 выздоровели.

В режиме самоизоляции в домашних условиях находятся около 3,7 тыс. жителей региона, в обсерваторе — 12 человек.