Роспотребнадзор в понедельник опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса для отелей и других объектов размещения. Как сообщили в Ростуризме, эти рекомендации позволяют отелям в регионах начать работу, но решение о возможности открытия объектов туристической отрасли должны принимать региональные власти.

«Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) передавали свои предложения к проекту рекомендаций в Ростуризм, который согласовывал документ Роспотребнадзора. Могу сказать, что большинство из них учтены. Есть непростые для выполнения гостиницами пункты. Но в целом Рекомендации значительно более выполнимы, чем те, что достались от Роспотребнадзора санаториям», — сказал Шпилько в понедельник порталу «Интерфакс-Туризм».

Ранее сообщалось, что первый вариант рекомендаций Роспотребнадзора для санаториев оказался слишком затратным для объектов размещения. Представители санаторно-курротной отрасли заявили, что не смогут выполнить эти требования. После этого надзорное ведомство смягчило рекомендации, что позволило открыться 1 июня части здравниц. Но часть объектов все же не смогли их выполнить. Среди наиболее тяжелых требований — выданная не позднее чем за 48 часов до заселения справка об отсутствии коронавирусной инфекции у гостя.

По мнению Шпилько, в значительной степени благодаря активной общественной дискуссии вокруг содержания рекомендаций для санаториев Роспотребнадзор смягчил требования для гостиниц. Теперь в рекомендациях для гостиниц нет требований заезда только со справками на отсутствие короновируса, женедельного лабораторного обследования персонала и ряда других, трудновыполнимых и для клиентов, и для самих отелей.

«Осталась рекомендация расселения одноместного или семейного. Мы писали о том, что надо в этот перечень включить сопровождающих, например, детей или инвалидов. Да и просто бронирующих один номер на двоих взрослых постояльцев. Но появление в рекомендации одноместного или семейного расселения слова "преимущественно" по умолчанию подразумевает такую возможность. Тем более, что далее по тексту имеется рекомендация рассадки при организации питания гостей по принципу: "по одному а одним столом (за исключением семейного или совместного проживания в одном номере). Поэтому похоже, гостиницам на основе Рекомендаций Роспотребнадзора будет открыться проще, чем здравницам», — добавил почетный президент РСТ.

Он напомнил, что в Москве и ряде других городов многие отели и не закрывались. И их клиентами являются далеко не только туристы.