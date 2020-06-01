"На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения", — написал Аксенов в понедельник на своей странице во вконтакте.

По его словам, возможность исключения других требований находится в процессе обсуждения.

Как сообщалось, власти Крыма обратились в правительство РФ с просьбой исключить несколько "невыполнимых" требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии. Предложения касались тестирования на коронавирус для работников гостиниц и туристов, превращения отелей в обсерватор при заражении гостя, а также соблюдения дистанции на пляжах.

Бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено до 15 июня. Началась подготовка к курортному сезону, который будет запускаться в три этапа. Первый предполагает открытие в середине месяца организаций, имеющих медицинскую лицензию, исключительно для местных жителей.

Старт второго этапа, с приемом туристов из других регионов, возможен не ранее чем через две недели после первого. Будет разрешена работа всех гостиниц, которые пройдут проверку спецкомиссии. Третий этап предполагает смягчение требований Роспотребнадзора ко всем средствам размещения, срок его начала не определен.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 387 человек, 11 пациентов умерли.