До этого в последний раз у AZUR air фиксировался чистый убыток в 2015 году: тогда он был на уровне 162 млн руб.

Выручка компании в прошлом году увеличилась почти на 26%, до 55,4 млрд руб., себестоимость продаж — на 28%, до 56,3 млрд руб. Прочие доходы составили 2,6 млрд руб. (годом ранее — 2,7 млрд руб.), прочие расходы — 1,5 млрд руб. (годом ранее — 2 млрд руб.).

Кредиторская задолженность компании выросла на 32%, до 8,7 млрд руб., дебиторская — почти на 17%, до 6,1 млрд руб. Заемные средства на конец отчетного периода, так же как и предыдущего, у AZUR air отсутствовали, свидетельствуют материалы "СПАРК".

AZUR air выполняет чартерные рейсы по заказу туроператора Anex Tour. В 2019 г. перевезла 5,8 млн пассажиров (+37% г/г), став по этому показателю седьмой авиакомпанией России. По данным "СПАРК-Интерфакс", AZUR air владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), последняя ранее работала в Anex Tour.