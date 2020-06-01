В начале апреля аэропорт Перми был вынужден перейти на сокращенный режим работы. Изменения были связаны с ограничениями международного сообщения и уменьшением количества внутренних перелетов.

"Все службы аэропорта готовы к встрече пассажиров. Для их комфортного пребывания в терминале продолжают работать кафе и рестораны на вынос (. . .) Пассажиры с повышенной температурой тела на рейс не допускаются", — говорится в сообщении.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Новая Колхида" (структура холдинга "Новапорт" Романа Троценко) владеет 50% уставного капитала АО "Международный аэропорт "Пермь", еще по 25% принадлежат АО "Корпорация развития Пермского края" и краевому министерству по управлению имуществом и земельными отношениями.