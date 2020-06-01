Все санатории перед возобновлением работы обязаны соблюсти ряд условий, поставленных Роспотребнадзором. Так, прием отдыхающих будет возможен только при наличии у них отрицательных результатов теста на COVID-19, полученных не позднее, чем за двое суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение. Также отдыхающий не должен иметь контактов с зараженными в течение двух недель до даты отъезда.

Туристам, приезжающим в Пятигорск, где сохраняются ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, необходимо будет предоставить на пунктах въездного контроля документ, подтверждающий, что они приехали на отдых в санатории.

"Обязательны термометрия как гостей, так и работников санаториев, дезинфекция номеров. Также Роспотребнадзор рекомендует руководителям курортных учреждений не допускать к работе сотрудников без справок об отсутствии коронавируса, а также обеспечить их еженедельное тестирование на наличие вируса", — говорится в сообщении мэрии по итогам совещания главы города Дмитрия Ворошилова с руководителями учреждений санаторно-курортного комплекса.

Еще одним условием для открытия станет необходимость размещения гостей курорта по одному в номере. В пресс-службе отметили, что эта рекомендация вызвала ряд вопросов со стороны руководителей учреждений в контексте работы детских санаториев.

"Кроме того, в городе сохраняется режим самоизоляции, а значит, все общественные места остаются закрытыми для посещения. Однако минеральные источники — это то, ради чего в Пятигорск приезжают туристы со всей России. Поэтому здесь также возник вопрос по поводу посещения гостями курорта питьевых галерей и бюветов", — добавили в администрации.

Все вопросы будут проработаны на ближайшем совещании. Пока же все пятигорские санатории находятся в режиме готовности к выходу на работу: закуплены рециркуляторы, тепловизоры, дезсредства, средства индивидуальной защиты.

"Проработка вопроса о готовности санаторно-курортных организаций к постепенному возобновлению деятельности — задача, поставленная губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Важно сохранить баланс между запуском одной из ведущих отраслей города и мерами безопасности, направленными на защиту здоровья курортников и работников санаторно-курортной сферы. Это возможно при строгом соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора", — подчеркнул Ворошилов.

По распоряжению губернатора Ставрополья, с 1 июня могут начать работу санаторно-курортные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, при условии, что здравницы выполнят все необходимые требования, а также уведомят о планируемом открытии краевые правительство, Минтуризм и Роспотребнадзор.

О своей готовности открыться заявили два санатория в Ессентуках, три — в Железноводске. В регионе насчитывается 124 санаторно-курортных организации. Также готовы принять отдыхающих четыре профсоюзных здравницы в каждом из городов Кавказских Минеральных Вод и три бальнеолечебницы — Октябрьские ванны в Кисловодске, Верхняя радоновая лечебница в Пятигорске и Железноводская бальнеогрязелечебница, которые будут работать как поликлиники. В них отдыхающие и жители Кавминвод смогут получить консультации медиков и пройти курсы оздоровительных процедур.