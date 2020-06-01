Королеву запечатлели при занятии верховой ездой на территории Виндзорского замка — любимой королевской резиденции. Она каталась верхом на 14-летнем горном пони по кличке Балморал Ферн породы Fell Pony.

На Елизавете II были цветной платок, твидовый пиджак, брюки для верховой езды, ботинки и белые перчатки.

Фотографии королевы были опубликованы в воскресенье на официальной странице королевской семьи в Twitter.

Как отмечает The Guardian, Елизавета II регулярно занимается верховой ездой. Также королева на протяжении всего правления собирает для королевских конюшен чистокровных скаковых лошадей.