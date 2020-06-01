«Что касается виз – нет никаких дополнительных требований для российских граждан, которые будут запрашивать визу в Италию. Процедура останется прежней. Мы будем стараться максимально облегчить выдачу виз, и мы готовы в любой момент возобновить работу по их оформлению», — сказал он на онлайн-пресс-конференции.

Посол добавил, что туристам для въезда не потребуется справок об отсутствии Covid-19.

«Не предусмотрено никаких ограничений на въезд в Италию, справок. Разумеется, будут меры предосторожности, контроль на приезде, но мы не утяжеляем процедуры для выдачи въездных виз в Италию», — заявил Террачано.

Ранее он пообещал, что россияне, которые получили визы для поездок в Италию весной 2020 года и не смогли поехать из-за пандемии коронавируса, смогут бесплатно переоформить их на годовые визы.