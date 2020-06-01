«Сейчас в Италии будут открываться границы между регионами, возобновляться работа предприятий. И с 3 июня откроются границы на въезд со всеми странами Евросоюза, включая Соединенное королевство. И с 15 июня, мы надеемся, что границы Европы тоже будут открыты. Это позиция Италия, вопрос обсуждается, но мы хотели бы избежать, чтобы открытие границ проходило пятнами и чересполосицей, а были бы открыты целиком. И наша позиция, наша надежда – в том, чтобы российские туристы тоже, начиная с 15 июня, смогли вернуться в Италию», — сказал он на онлайн-пресс-конференции в понедельник.

Посол также выразил надежду на открытие выезда для россиян с этой даты.

«Моя надежда – в том, что с 15 июня и рос руководство разрешит въезд в страну. Очевидно, что ни один российский турист не поедет в Италию, если потом ему придется столкнуться со сложностями, чтобы вернуться домой. Поэтому я надеюсь, что уже с 15 июня будет принято решение снова открыть границы в обе стороны, и смогут возобновиться регулярные рейсы между нашими странами», — добавил Терраччано.

Посол подчеркнул, что все совместные культурные мероприятия, запланированные Италией и Россией на 2020 год, будут перенесены на 2021.

«В конце года запланирована выставка в Пушкинском музее, мы надеемся, что ее удастся провести. Все другие масштабные мероприятия, запланированные на этот год, мы перенесем на 2021. Это касается как проектов с Пушкинским музеем, так и с Государственным Эрмитажем, со всеми традиционными партнерами», — сказал он.

Террачано добавил, что Италия старается поддерживать интерес российской публики к итальянской культуре во время карантинов с помощью виртуальных экскурсий по популярным музеям.

В 2019 году Италию посетило более миллиона российских граждан, это одно из самых популярных направлений туризма у россиян.