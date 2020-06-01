"Ограничение продления охоты принято в целях предотвращения рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тверской области", — отметил собеседник агентства.

По его словам, до указанного срока запрещена любительская и спортивная охота на территории охотничьих угодий региона, за исключением данной охоты на животных, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

"Ранее данное ограничение действовало до 31 мая 2020 года", — уточнил сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в Тверской области с 1 июня продолжат действовать ограничения в отношении объектов туристической индустрии и образования. В частности, с 1 июня на неопределённый срок продлено временное ограничение на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, санаториях, включая санаторно-оздоровительные детские лагеря. Исключение действует лишь для лиц, находящихся в служебных командировках.

"Также в Тверской области временно приостановлен прием детей в организации отдыха и оздоровления сезонного или круглогодичного действия", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.