"Мною направлено письмо Михаилу Мишустину с просьбой в дополнение к уже принятым мерам поддержки туристической сферы рассмотреть возможность предоставления отсрочки или применения нулевой ставки оплаты по договорам водопользования в целях оказания поддержки предприятиям, организовывающим функционирование пляжных территорий", — сообщила Костенко агентству "Интерфакс-Юг" в понедельник.

Автор инициативы уточнила, что речь идет о поддержке организаторов пляжного отдыха во всех приморских регионах России — в Приморском и Краснодарском крае, в Крыму, Севастополе, Калининградской области.

В письме отмечается, что для организации пляжа заключается договор на пользование акваторией водного объекта. В Краснодарском крае, например, сумма обязательных платежей по договору может достигать 5 млн рублей в год. Оснований для отсрочки или освобождения от внесения платы на сегодняшний день не предусмотрено.

"Даты открытия летнего курортного сезона не определены. Большая часть пляжей находится в пользовании у санаторно-курортных организаций, деятельности которых и так нанесен большой урон. А в данном случае они вынуждены нести еще и дополнительные убытки", — подчеркнула Костенко.

Предоставление отсрочки или применение нулевой ставки оплаты по договорам водопользования, считает депутат, способствовало бы развитию внутреннего туризма в будущем и предотвратило бы закрытие предприятий, организовывающих функционирование пляжных территорий.

В летнем курортном сезоне 2019 года на учете в МЧС России по Краснодарскому краю состояло 508 пляжей. Их общая протяженность составляет более 100 км.