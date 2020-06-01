«Власти Шри-Ланки опровергли информацию местных СМИ об открытии границ для иностранных туристов в середине июня. Они намерены возобновить международный туризм с 1 августа с ограничениями на число путешественников», — пишет издание.

Как отмечает портал, все туристы должны будут иметь при себе медицинскую справку об отсутствии коронавируса. Кроме того, они должны будут сдавать тесты на COVID-19 в аэропорту по прибытии.

«Первое время гости смогут размещаться только в некоторых пятизвездочных отелях, которые прошли проверки санитарной безопасности и соответствуют требованиям правительства», — пишет Тravel Biz Monitor.

По словам Фернандо, международный аэропорт Бандаранайке в Коломбо и аэропорт в Маттале также частично возобновят работу в августе.

Он добавил, что такие популярные места, как национальные парки Яла, Удавалаве, залив Аругам-Бей, курорт Тринкомали возобновят работу в конце лета, тогда же будут открыты некоторые пляжи. Власти считают, что август – отличное время для возобновления туризма в тестовом режиме, поскольку высокий сезон на Шри-Ланке начинается в ноябре.

По данным Роспотребнадзора на 1 июня, на Шри-Ланке зарегистрировано 1633 случая заражения COVID-19, 10 человек скончались. Ежегодно на Шри-Ланку приезжают около 2 млн иностранных гостей, доля туризма составляет 11% ВВП страны.