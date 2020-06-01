"Учреждение просит поддержки у жителей областного центра. Как известно, основной статьей дохода остается выручка от посещений, большая часть которых приходится на период с апреля по август. Однако из-за ограничительных мер в этом году гостей в зоопарке нет", — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам финансовые потери за последние три месяца уже превысили 11,5 млн рублей. Вместе с тем, зоопарк относится к организациям непрерывного действия. Кормить животных, убирать и ремонтировать их жилье, а также лечить, если они заболели, нужно ежедневно. Кроме того, неизбежны коммунальные платежи, расходы на техническое обслуживание помещений и оборудования, отмечается в сообщении.

В Липецком зоопарке содержится 3 тыс. животных более 300 видов. Его площадь составляет почти 4 га.