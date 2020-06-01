«Роспотребнадзор и Ростуризм при участии отраслевого сообщества завершили работу по согласованию рекомендаций по работе всех видов средств размещения: это отели, гостиницы, пансионаты, базы отдыха, мотели и т.д. Исходим из того, что, начиная с 1 июня, регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения», — сообщили в ведомстве.

Как подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова, рекомендации не являются избыточными для отрасли, но обеспечат безопасность туристов.

«Мы вместе с Роспотребнадзором приложили максимум усилий, чтобы дать нашим гражданам возможность этим летом безопасно отдохнуть внутри нашей страны. Рекомендации сбалансированы с учетом текущей ситуации, и, с одной стороны, обеспечат безопасный отдых для наших граждан, а с другой – не являются избыточными для отрасли, чтобы предприятия смогли начать свою работу», — цитирует ее пресс-служба.

Как сообщалось, 1 июня на портале Russia.Travel появилась информация о готовности регионов РФ принимать туристов.

Ранее подобные рекомендации появились для санаториев, часть из них 1 июня начала принимать туристов. Но многие предприятия не открылись, так как выполнение требований Роспотребнадзора оказалось для них слишком затратным.