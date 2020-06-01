"Мы надеемся в этом году провести два смены (в лагерях — ИФ), как и рекомендует Роспотребнадзор. Смена будет длиться 21 день", — цитирует слова Голубева пресс-центр регионального парламента.

Он добавил, что при этом будет введен ряд ограничений деятельности данных организаций. Так, в каждом лагере будут необходимы два работающих медика, дополнительные средства дезинфекции, одноразовая посуда в питьевых пунктах. Учреждение должно закрепляться за конкретным медицинским объектом. Работников обязаны тестировать на наличие коронавирусной инфекции. Кроме того, возраст сотрудников не должен превышать 65 лет. Обязательным также является заключение Роспотребнадзора.

Голубев добавил, что детский отдых летом 2020 года для подмосковных детей будет организован на территории региона. Отправка школьников в Крым и Краснодарский край станет возможной только после завершения третьего этапа снятия ограничений во всех задействованных субъектах РФ.

Как сообщалось, оздоровительная кампания для детей и подростков в Московской области может начаться уже в июле, если будет действовать оптимистический сценарий по снятию ограничений, введенных в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.