"Ситуация с коронавирусной инфекций, в целом, по стране остается стабильной, по оценкам экспертов распространение вируса постепенно идет на спад. Цифры дают основание для осторожного оптимизма", — сказал Мишустин на заседании президиума совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Он напомнил, что уже неделю, в целом, по стране прирост заболеваемости коронавирусом в сутки не превышает 2,3%, а в некоторых регионах — и 2%. Речь идет о Москве, Севастополе, республиках Крым, Северная Осетия, Чечня, Мурманской, Астраханской и Магаданской областях. "Такая динамика позволила 19 субъектам федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений, еще 25 регионов готовы и планируют такие действия", — сказал Мишустин.

По его словам, система здравоохранения страны была оперативно настроена на борьбу с коронавирусом, в результате создан значительный резерв для лечения больных этой инфекцией. "Всего на сегодня имеется 180 тысяч коек такого профиля. В настоящее время это достаточный запас для наших регионов", — сказал Мишустин, отметив, что такой резерв позволяет медицинским организациям страны постепенно возвращаться в обычный режим работы.

В то же время Мишустин подчеркнул, что правительство продолжает мониторить ситуацию с распространением инфекции. "Подчеркну, мы должны быть готовы к любому развитию событий", — сказал премьер.