"Возобновление международных рейсов не требует спешки. (...) Международные рейсы сейчас закрыты, приостановлены, регулярных рейсов на сегодняшний день нет (...) и в ближайшее время пока не ожидается", — сказал Байгабулов на брифинге в казахстанской столице.

Он напомнил об имеющихся во многих странах требованиях для прибывающих пассажиров — соблюдение безопасной дистанции между людьми, справка о прохождении ПЦР-теста, изоляция на 14-дневный карантин.

"Эти моменты прорабатываются, они требуют комплексного решения, тут еще внешнеполитическое ведомство и другие уполномоченные органы должны обсудить требования, должно быть обоюдное комплексное решение. В настоящее время прорабатываются вопросы — в какие сроки, какие требования. Здесь надо учитывать требования той же Грузии, как они будут вводить ограничения в отношении наших граждан", — сказал санврач.

Казахстан, как и многие другие страны, приостановил международные авиарейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.