"Посещение фестиваля традиционно будет бесплатным. Но в целях обеспечения безопасности гостей и участников проход будет осуществляться по предварительной регистрации на сайте www.mos.ru. Регистрационные QR-коды будут проверяться у рамок безопасности на входе. Планировать день и время посещения фестиваля придется заранее", — говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

С целью недопущения распространения коронавируса, совместно с Роспотребнадзором разрабатываются серьезные меры безопасности, в числе которых установка тепловизоров на входе, дезинфекция площадок фестиваля, соблюдение социальной дистанции и ограничения по количеству одномоментного нахождения людей на территории Красной площади, отметили в пресс-службе.

"Сожалеем, но в соответствии с регламентом Роспотребнадзора, который мы скрупулезно будем соблюдать, на фестиваль не смогут прийти люди младше 7 и старше 65 лет", — говорится в сообщении.

Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, попасть на ярмарку можно будет при соблюдении действующих в Москве правил: прийти на фестиваль можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки, на территории фестиваля необходимо находиться в маске и перчатках. Также посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию — не менее 1,5 метра.

Отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы. На Красной площади организуют несколько площадок: "Главная сцена", "Детская сцена", "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Музейная линия", "История отечества". Гости смогут познакомиться с книжными новинками. Книги посетителям представят более 200 издательств.

В фестивале примут участие писатели и поэты, артисты и музыканты, которые подготовят программы по мотивам литературных произведений, а ведущие музеи страны расскажут о своих издательских программах и о запланированных выставках. Отдельная образовательная и развлекательная программа предусмотрена для детей.

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), Российским книжным союзом при поддержке министерства культуры РФ и правительства Москвы.

Все мероприятия будут доступны и для онлайн посещения на ресурсе "Онлайн.Библиогород".